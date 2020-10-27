Kale Mahallesi'nin çehresi belediye hizmetleriyle değişti

Muş Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında bu sezon önemli hizmetler yürütürken, son zamanlarda Kale Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla göz doldurdu.

Yer altı hatları yenilenen Kale Mahallesi'nde başlatılan üstyapı çalışmaları ile şehrin en eski yerleşim yeri olarak bilinen bölgenin çehresi değişti. Dar olan yolların büyük bir kısmını genişleten Muş Belediyesi, yol kenarlarına yaptığı ihata duvarları ile mahalleye güzel bir görünüm kazandırdı. Ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğü Kale Mahallesi'ndeki yolların büyük bir kısmı asfaltlanarak hizmete sunuldu.

Üstyapı çalışmaları ile şehri adeta şantiye alanına çeviren Muş Belediyesi, bu yıl asfalt ve kaldırım çalışmaları ile toparlanma sürecine girdi. Hemen hemen tüm cadde ve sokakları kazılan Kale Mahallesi'nde hummalı bir çalışmanın sonunda cadde ve sokaklar yeni yüzüne kavuştu. Ekipler kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı yolları asfaltlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda canla başla mücadele edip hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yeraltı hatlarını yenilediğimiz tüm yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mahalle mahalle üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zafer, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz, Saray, Sunay, Dere, Kültür, Muratpaşa ve Karşıyaka mahallelerimizin ardından Kale Mahallemize geçtik. Ekiplerimizin büyük bir kısmını bu mahallemize yönlendirdik. Ekiplerimiz bir yandan tahrip olan yolları söküp reglaj yaparken diğer yandan tüm hazırlıkları yapılan yolların asfaltını serdiler. Kısa sürede birçok yolun asfaltını yaptık. Eksik kalan çalışmalardan dolayı birkaç yolumuzun asfaltı kaldı. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması ile bu yollarımızı da asfaltlayarak hizmete sunacağız. Ayrıca TOKİ konutlarının üst kısmından geçen yolun kenarına fore kazık işleminin yapılması için TOKİ Başkanlığı ile daha önce görüşmüştük. Çalışma programlarına aldıkları fore kazı işleminin ardından o yolu da asfaltlayarak trafiğe açacağız. Böylelikle köklü bir geçmişe sahip olan bu mahallemizin ulaşım sorununu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız” dedi.