Kapı kapı gezerek öğrencileri eğitime kazandırıyorlar

Muş'un Konukbekler beldesindeki Konukbekler Yatılı Bölge Ortaokulunun (YBO) fedakar idareci ve öğretmenleri, okula devam etmeyen ve devamsızlık yapan öğrencileri yeniden eğitim öğretime kazandırmak için kapı kapı gezerek aileleri ikna etmeye çalışıyor.

Merkeze bağlı Konukbekler YBO idareci ve öğretmenlerinden oluşan ikna heyeti, özellikle kız çocuklarının yeniden eğitime kazandırılması adına zorlu ikna çalışması yürütüyor. Yaygın beldesine bağlı Kardeşler Mahallesi ve Karabey köyünde kapı kapı gezen ikna heyeti; derelerden geçip, kırsalda ve engebeli yollarda öğrencilerin yeniden okula devam etmesi için çalışıyor. Evde olmayan velilere gerek telefonla gerekse vatandaşlar vasıtasıyla ulaşan idareci ve öğretmenler, çocukların yeniden okula gönderilmesi için velilere saatlerce dil döküyor.

“Toplam devamsız öğrenci sayımız 111'dir”

Okulun toplamda 562 kayıtlı öğrencisi olduğunu ifade eden Konukbekler Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Recep Arğun, öğrencilerin bir kısmının taşımalı bir kısmının ise yatılı olduğunu söyledi. Yatılı öğrenci sayısının 152 olduğunu aktaran Arğun, “Okulumuzda kalan öğrencilerimiz taşıma servisleriyle taşınıyor. Burada öğlen yemekleri verildikten sonra tekrar akşam servisle evlerine bırakılıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı devamsızlık yapıyor. Bunlar ağırlıklı olarak kız öğrencilerdir. Toplam devamsız öğrenci sayımız 111'dir. Şu ana kadar aile ziyaretleri sonucu öğretmen arkadaşlarımız ve okulda oluşturulan ekiple birlikte 12 öğrenciyi yeniden eğitime kazandırmayı başardık. Bugün yapılan çalışmayla da 3 kız öğrencimizin okula devamlarını sağlamış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızla kalan öğrencilerimizin büyük bir kısmını okula kazandırma ve devamlarını sağlamak olacaktır. Ülkemizin ve özellikle bu bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi kız çocuklarının okula devamlarının sağlanamamasıdır. Bizim hedefimiz tüm öğrencileri kazandırmak ama öncelikle ve özellikle kız çocuklarının eğitime devamlarını sağlamak ve bu konuda gelecek nesilleri oluşturacak eğitimli annelerin olmasını sağlamaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“Bugünkü çalışmalar sonucunda 3 kız öğrencimizi okula kazandırdık”

İkna heyetinde yer alan fedakar öğretmenlerden Nevin Karaca da okul müdürü eşliğinde öğretmenlerle birlikte Karabey köyü ve Kardeşler Mahallesi'ne gidip okula gelmeyen kızları okula kazandırmaya çalıştıklarını kaydederek, “Velilerle görüştük, ikna etmeye çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmak için söz verdik. Bugünkü çalışmalar sonucunda 3 kız öğrencimizi okula kazandırdık. Bu çalışmaların devam etmesini canı gönülden istiyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım Türkiye'nin hiçbir yerinde okula gitmeyen, bu imkanlardan faydalanmayan hiçbir kız öğrenci kalmaz. Temennilerim bu yönde” ifadelerini kullandı.

“Gelecekte doktor olurum inşallah”

Okula yeniden kazandırılan devamsız öğrencilerden Fatma Yalçınkaya ise “Bugün Müdür Bey ve öğretmenler beni okula kazandırmak için eve geldiler ve ailemi ikna ettiler. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Gelecekte doktor olurum inşallah” diye konuştu.