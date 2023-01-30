Kar çiftçinin umudunu yeşertti

Muş'ta etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtü ile kaplarken çiftçinin de umudunu yeşertti.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta karsız ve baharı andıran havanın ardından dört gözle beklenen kar nihayet yağdı. Yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisi ve 1 milyon 409 bin hayvan sayısının olduğu Muşta kar yağışı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Muşta hayvancılık mesleği ile uğraşan Adem Erikli, yem temin etmek için yağmur ve kar yağışının olması gerektiğini belirterek, Hayvancılığı zor şartlarda yapıyoruz. Beklediğimiz kar ocak ayının sonunda geldi. Kar yağmadığı için yem ve samandan tasarruf etsek de kar yağışını bekliyorduk. Hayvanlarımıza arpa, yem ve saman veriyoruz. Kuraklık olursa biz bunları temin edemeyiz. Karın yağması bizim için çok iyi oldu ifadelerini kullandı.

Muş'ta hayvancılık yapan Bayram Erikli ise aylardır kar yağışını beklediklerini ifade ederek, "Çok mutluyuz. 2,5 aydır beklediğimiz kar çok şükür geldi. Kar olmadan rahmet ve bereket olmaz. Çoktandır bu kar yağışını bekliyorduk, nihayet geldi. Karın faydası çoktur. Özellikle ovamız, çayırlar, tarlalar, yaylalar ve sular için bereketi var. Kar ilkbaharda eridiğinde su olur, bu da bereket oluyor" dedi.