Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda zorlu çalışma

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında bulunan güvenlik yolunda çığ riski ve yoğun tipiye rağmen başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hasköy ve Mutki ilçelerini birbirine bağlayan, çığ ve tipi nedeniyle sürekli kapanan güvenlik yolunda açma ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu bölgede, Karayolları 113. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri çığ riskine rağmen yol genişletme ve açma çalışmasına yoğun mesai harcıyor.

Karayolları 113. Şube Şefi Mehmet Şerif Andiç, tipi ve çığ riskine rağmen vatandaşların rahat seyahat etmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri olarak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için 7/24 ulaşım hizmeti vermekteyiz. Özelikle Muş-Kulp ile Muş-Mutki kara yollarında tipi ve çığa rağmen ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sabah açtıkları yolun öğlen çığ ve tipi nedeniyle tekrar kapandığını söyleyen iş makinesi operatörü İdris Karakan ise, "Şu an Bitlis-Muş yolunda çalışıyoruz. Yoğun tipi ve çığ tehlikesi var. Biz açıyoruz çığ düşüyor. Tekrar dönüp çığın düştüğü yeri açıyoruz. Bu yolda yaklaşık 3-4 kilometrede çok fazla tipi oluyor. Zaman zaman vatandaşlar burada mahsur kalıyor. Tipi nedeniyle bazı kesimlerde yer yer 6 metre kar kalınlığı birikiyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sabaha karşı saat 05.00'te bu yolu açtık ancak öğlen döndüğümüzde tekrar çığ düşmüştü. Yolu ulaşıma açtık ancak çığ tehlikesi devam ediyor" dedi.