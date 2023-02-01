Kar yağışı altında evlat nöbeti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi kar yağışı altında devam ediyor.

Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Kar, kış, soğuk hava demeden evlatlarının peşinde olduklarını söyleyen baba Halit Altun, “7-8 yıldır HDP ve PKK çocuklarımızı götürmüş. Çocuklarımızın dağa götürülmesinin sorumlusu HDP ve PKK'dır. Her ne kadar itiraz etseler de çocuklarımızı götürenler onlardır. Yıllardır biz evlat acısı çekiyoruz, inşallah onlar da aynı acıyı çekerler. Kar, kış, soğuk hava demeden evlatlarımızın peşindeyiz. Hiç kimse bizleri düşünmüyor. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızı geri bıraksınlar. Bu eylemimizi sonuçlanana kadar bırakmıyoruz. Oğlum Muhsin eğer beni görüp duyuyorsan çık gel. O memleketin sana faydası yok. Bugüne kadar hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi bana sana da fayda sağlamaz. Senin ailen, yuvan buradadır. Senin yurdun neredeyse yurduna, memleketine ve toprağına dön. Bize Türkiye'mizin faydası vardır. Ülkemizin bize ne zararı oldu ki siz gidip onlara askerlik yapıyorsunuz. Gelin memleketinize, anne babanıza dönün. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz” dedi.

“Gel annen babana hizmet et”

Dağdaki oğluna seslenen Ayten Koçhan ise “Oğlum eğer beni duyuyorsan bak 7 yıldır onlara hizmet ediyorsun artık dön. Gel annen babana hizmet et. Bak kış, soğuk, kar demeden gelip burada eylemimizi yapıyoruz. Yolunuz yol değil, gelin dönün. Ben buradan milletimize de sesleniyorum, korkmayın gelin bizlere katılın ve destek verin. Birkaç gün önce Şırnak'ta 2 kişi teslim oldu. İnşallah bizim çocuklarımız da gelip teslim olur. Oğlum korkmayın gelin devletinize teslim olun. Yolunuz yol değildir. Bizim çocuklarımızı HDP ile PKK kandırıp götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağa gitmiyor. Çocuklarımızı bizlere versinler. Biz anne babalar evlat hasretine dayanamıyoruz. Bu soğuklarda gücümüz kalmadı. Baban hasta, dön artık gel teslim ol” ifadelerini kullandı.