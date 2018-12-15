Kar yağışı ile hatlar koptu, direkler devrildi

Muş'un Malazgirt ilçesi Adaksu köyü civarında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kopan ve devrilen elektrik direkleri VEDAŞ ekiplerinin yoğun çalışması ile yerlerine dikildi.

Malazgirt ilçesi ve köylerinin enerji ihtiyacını karşılayan Ahlat- Malazgirt yüksek gerilim enerji hattı dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına yüzünden zarar gördü. Malazgirt ilçe merkezi ve Adaksu köyü civarında bulunan tüm köylerde kopan yüksek gerilim enerji hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle karanlığa gömüldü. Malazgirt köylerinde yaşanan elektrik kesintisi üzerine Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışma başlattı. Sabaha kadar sahada arıza ve durum tespit çalışması yapan ekipler, kopan enerji nakil hatlarının tamiratı için seferber oldu.

“Yıkılan enerji direkleri traktörlerle düzelttiler”

VEDAŞ elektrik arıza ekibi yetkililerinin yaptığı açıklamada, "İlk baştaki hedefimiz, Malazgirt ilçe merkezine elektriğin yeniden verilmesini sağlamak. Onun için çalışıyoruz. Bu yaşanılan durum, ilçemizi besleyen ana enerji nakil hatlarımızın kar yağışı ve fırtınadan kaynaklanıyor. İlçemiz genelinde kopan yüksek gerilim hatları ve yıkılan çok sayıda direk var. Malzeme tespitlerimizi de yaptık. Ekiplerimiz şu anda enerji nakil hatlarında yoğun kar örtüsüne rağmen çalışmalarını sürdürüyor” dediler.