Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'nde de çalışma başlatıldı

Muş'ta bir hafta önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları Murat Nehri'nde de başlatıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri köprüsünden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 7 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kıyı, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin Yağmur'u arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Ekipler, Yağmur'un suya düştüğü ilk noktadan başlayarak yaklaşık 9 kilometrelik Karasu Nehri'ndeki çalışmanın ardından bugün Murat Nehri'nde aramalara başladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.