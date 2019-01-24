İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karla kaplı arazide terör operasyonu

Muş’ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK’nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu icra edildiği belirtildi. İlçenin kırsalında tespit edilen sığınakta; mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.