Karnesini alan kusursuz kulak piyanonun başına geçerek kendi bestelerini çaldı

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, karne gününü piyano çalarak kutladı.

Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, karne sevincini piyanoda kendi bestelerini çalarak yaşadı. Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, gelecekte ünlü bir piyanist olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karnesinin kendisine yol belirleyici olacağını söyleyen Çalışcı, yaz tatili boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği piyanoyu çalacağını söyledi. Karne heyecanını piyano çalarak paylaşan Bager Çalışcı, “Bugün karnemi aldım. Çok mutluyum. Yedinci sınıfa geçtim. Karnemi alır almaz hemen eve geldim. Karne sevincimi piyano çalarak yaşadım. Piyanomu çok seviyorum. Karne sevincimi piyanom ile yaşadım. Bütün yaz tatili boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana hediye ettiği piyanoyu çalarak geçireceğim” dedi