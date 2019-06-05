Karpuz hasadı bir ay erken yapılacak

Diyarbakır'dan Muş'a gelerek üretim yapan Muzaffer Esen isimli çiftçi, malç sistemiyle karpuz hasadını bir ay erken yapmayı hedeflediğini söyledi.

Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan ve Diyarbakır'dan Muş'a karpuz ekimi için gelen çiftçi Muzaffer Esen, kiraladığı 270 dönüm arazide karpuz ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 ton karpuzu bir ay erken hasat etmeyi hedefleyen Esen, diğer çiftçilerin de bu sistemi örnek alarak daha iyi mahsul elde edebileceğini söyledi. Bu sistemle karpuzun daha erken geliştiğini ifade eden Esen, “Muş'ta ilk defa uyguladığımız malç sistemi ile fidenin erken gelişmesi, toprağın erken ısınması ve hasadın 25-30 gün erken alınması sağlanıyor. Siyah naylon toprağı erken ısıtıyor ve fidenin erken çalışmasını sağlıyor. Erken çalışınca bitki daha hızlı gelişir ve erken hasat alırız” dedi.

Muş'ta ilk defa uygulanan sistemin diğer çiftçiler tarafından da örnek alınması gerektiğini ifade eden Esen, “Bu şekilde herkesin iyi bir hasat alacağına inanıyorum. Şu an burada 25 işçi çalışıyor. Karpuzu Van, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Batman'a kadar gönderiyoruz. Bu sistemle Muş karpuzunun da Diyarbakır karpuz gibi aynı zamanda üretimine geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.