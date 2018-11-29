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Kasa hırsızları tutuklandı

Muş’ta bir markette yazar kasa hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Muş'ta bir markette yazar kasa hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezindeki bir marketten 2 adet yazar kasa para haznesinin çalınması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahsın yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Çalınan yazar kasa para hazneleri de bulunarak iş yerine teslim edildi.

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