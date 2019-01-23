Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın önemli projeleri arasında yer alan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin yapım işi ihale edildi.

Muş için hayati önem arz eden bir proje daha hayata geçiriliyor. Muş merkez, 3 ilçe ve 10 beldede vahşi depolama sistemine son veriliyor. Korkut'un Kümbet köyünde Muş Belediyesi Katı Atık Belediyeler Birliğine tahsis edilen 560 dönümde düzenli depolama ve enerji üretimine yönelik bir tesis kuruluyor. Muş Belediyesi tarihi hizmet binasında gerçekleştirilen ihale, Muş Katı Atık Belediyeler Birliği adına Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ve birlik encümenlerinin katılımı ile yapıldı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesinin G bendine göre yapılan ihaleye 3 firma katıldı. Yap-işlet-devret modeli ile kurulacak tesisin etap etap hizmet vermesi planlanıyor. 2 yıl içinde kurulacak tesisin 22 yıllık işletmesinin ardından Muş Katı Atık Belediyeler Birliğine devri sağlanacak.

İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bugün ilimiz için çok önemli ve uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projenin ilk adımını atmanın sevincini yaşadık. Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisi Kurulması ve İşletilmesi İşinin ihalesini gerçekleştirdik. Muş merkez, Varto, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile Altınova, Düzkışla, Karaağaçlı, Kırköy, Serinova, Yeşilova, Kızılağaç, Sungu, Konukbekler ve Yaygın beldelerimizde vahşi depolama sistemi son bulacak. Allah'ın izniyle kış mevsiminin ardından tesisin kurulumuna başlanacak. Proje kapsamında ilk olarak düzenli depolama tesisi kurulacak. Günlük olarak gelecek olan atıklar depolanacak. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacak. Ambalaj atıklarının ayrıştırma ve toplama tesisi kurulacak. Ön ayrıştırma tesisi kurulacak. En nihayetinde etap etap faaliyete geçecek tesisin kurulumu 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah bu projemizle önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. Mevcut atık yapılan alanları ıslah ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Meskenlerden, iş yerlerinden ve kamu kurumlardan toplanacak atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar kazandırılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Projesini amacına uygun bir şekilde ilimizde uygulayacağız. Bu vesile ile katı atıkların düzenli depolanması ve geri dönüşümle tekrar kazandırılmasına yönelik attığımız ilk adımın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.