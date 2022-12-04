İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Muş’un Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muş'un Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 50 kilometre mesafede olan Karaköy bölgesindeki kayalıklarında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ‘Cenan' adlı avcı köpeğini zorlu bir çalışma sonucu mahsur kaldığı bölgeden kurtardı. İtfaiye Amiri Ahmet kapaç, ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, “Ferdi Tayfur Yaman arkadaşımız beline bağladığı halat yardımıyla avcı köpeğine ulaşmayı başardı. Köpek herhangi bir zarar görmedi. Bu da bizi sevindirdi. Ferdi Tayfur Yaman arkadaşımıza teşekkür ederim” dedi.


Avcılar, köpeklerinin kurtarılmasından dolayı Varto Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür etti.

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