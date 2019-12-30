Kaymakam Avcı, il üçüncüsü kızı tabletle ödüllendirdi

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda üçüncü olan Hayrunnisa Yonat'ı makamında kabul ederek tabletle ödüllendirdi.

Varto Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Hayrunnisa Yonat, il genelinde katıldığı ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda elde ettiği üçüncülük başarısının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tahir Tunç ve babası Hamza Sezgin Yonat ile birlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'yı makamında ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'den bilgi alan Kaymakam Avcı, “Öğrencimiz ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ilçemizde birincilik elde ederek, Muş genelinde ise yaklaşık 30 okul arasında yapılan yarışmada üçüncülük elde etmiş bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin sayılarının daha da artmasını istiyoruz. Öğrencimizin bu başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Çalışmalarının devamlı olması temennisinde bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ilçeyi temsil eden Hayrunnisa Yonat'a teşekkür ederek, “Öğrencimizle birlikte kaymakamımız bizi kabul etti. Daha fazla çalışması konusunda kendisine nasihatlerde bulundu. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Hayrunnisa Yonat'a başarısından dolayı tablet hediye etti.