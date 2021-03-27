Kaymakam Avcı'dan Çaylar YBO'ya kütüphane müjdesi

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Çaylar Yatılı Bölge Ortaokuluna (YBO) kütüphane yapılacağı müjdesini verdi.

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, öğrencilerle sohbet ederek, kendilerinden büyük başarı beklediğini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardında Kızılay tarafından gönderilen kırtasiye seti 308 öğrenciye hediye edildi. Kaymakamdan kütüphane sözü alan öğrenciler mutluluklarını dile getirerek, verilen kırtasiye seti yardımı için de emeği geçen herkese teşekkür ettiler.