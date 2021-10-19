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Kaymakam Demirer, muhtarlarla bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Malazgirt Hükümet Konağı yemek salonunda muhtarlarla yemekli toplantı yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile muhtarlık müessesi hakkında görüş ve talepleri dilmedi. Muhtarlar Günü dolayısı ile sadece muhtarlık müessesi hakkında görüşlerin konuşulduğu yemekli toplantıda konuşan Kaymakam Demirer, “Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız, muhtarlık müessesine çok önem vermektedir. Muhtarlarımız bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz, bizler de devletimizin imkânlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz. Siz değerli muhtarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle yemek programı sona erdi.

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