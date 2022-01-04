Kaymakam Demirer üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kredi Yurtlar Kurumu Malazgirt Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Kaymakam Demirer, Kredi Yurtlar Kurumu Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülçin Gök Gülbaş ile birlikte yurdun yemekhanesinde öğrenciler ile birlikte yemek yedi. Yemekten sonra yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Demirer, "Elinizdeki imkanların kıymetini bilmelisiniz. Hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Şimdiki yurtlar eskisi gibi değil. Sizler 2'şerli, 3'erli odalarda kalıyorsunuz ve rahatsınız. Devletimiz de siz değerli öğrencilerimizin rahat etmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor" diye konuştu.

Yurtta kalan öğrencilerin sorunlarını dinlemek, tecrübelerini paylaşmak ve problemlerine çözüm aramak amacıyla düzenlenen toplantıda Kredi Yurtlar Kurumu Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülçin Gök Gülbaş da, "Bütün öğrenciler bizim için çok önemli ve değerlidir. Yarına umutla bakmamızı sağlayacak olan sizlersiniz. Sizlerin en iyi şekilde eğitim öğrenim görmesi, sizlere kaliteli yaşam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kaldığınız yerden yediğiniz yemeğe kadar hepsi otel rahatlığındadır. Sizler de bu yaptığımızın karşılığını çok iyi şekilde veriyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.