Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, iftarda polis teşkilatı ile bir araya geldi

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü münasebetiyle Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve teşkilat mensupları ile birlikte iftarda bir araya geldiler. İftar programında bir konuşma yapan Kaymakam Demirer, “Polis haftası nedeni ile kahraman polis teşkilatımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Birlik beraberlik içerisinde büyük bir samimiyetle bir arada oturmamız bizim için çok büyük bir nimet. Siz değerli polis teşkilatı kıymetli arkadaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Allah hepinize kolaylıklar versin, kazadan beladan korusun. Kıymetli arkadaşlar bu hafta polis haftası. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalan gazilerimize de sağlık, sıhhat afiyetler diliyorum. Bütün şehit ailelerimize de sabır diliyorum. Polislik zor, meşakkatli ve ulvi bir görev. Bütün teşkilatımız, jandarmamız, polisimiz el ele vererek ülkemizin asayişi için var gücüyle çalışıyor. Jandarma ve polisimiz ile ülkemizi güvenli bir noktaya götürdük. Terör ile mücadelede çok büyük yollar kat ettik. İnşallah daha da ileri gideceğiz” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ise, iftar yemeği daveti için Kaymakam Demirer'e, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli adına teşekkür etti.