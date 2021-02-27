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Kaymakam Demirer'den jandarmaya ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ile birlikte Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Demirer, “Ülkenin her karış toprağında bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin ayrı bir gururu ve onuru olduğunu biliyorum. Ancak bu karakollarda askerlik yapmanın bir başka heyecan ve ayrıcalığa sahip olacağını düşünüyorum. Beşdam karakolumuzda görev yapan kardeşlerimizi kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

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