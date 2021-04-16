Kaymakam Demirer'den Kıbrıs gazilerine madalya

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kıbrıs Barış Harekâtında görev yapmış olan ve Malazgirt'te yaşayan 11 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen törene; Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal da katıldı. Törende konuşan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, “İlçemizde 22 Kıbrıs gazimiz var. Daha önce 11 gazimize madalyalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz takdim etmişti. Bugün de 11 gazimize madalyalarını verdik. Bizler de ilçemizde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her zaman hatırlıyoruz. Bizim için onlar 365 gün önemli. Ne yaparsak yapalım şehitlerimiz ve gazilerimizin hakları asla ödenmez” diye konuştu.

Madalya töreni sonrası Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Malazgirtli gaziler ve gazilerin aile fertleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.