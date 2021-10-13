Kaymakam Demirer'den köy okuluna ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Adaksu Köyü İlk ve Ortaöğretim okulunu ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kılıç ile Adaksu Köyü İlk ve Ortaöğretim Okulu sınıflarında yüz yüze eğitime devam eden öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Okulun bahçesinde 8. Sınıf öğrencilerine moral olsun diye kurulan survivor parkurunda yarışan öğrencileri bir süre izleyen Kaymakam Demirer, 8. Sınıf öğrencilerine 2023 Haziran ayında yapılacak Liselere Giriş Sınavına (LGS ) çok çalışmalarını belirterek başarılar diledi.

Daha sonra hem ilköğretim hem de orta öğretim sınıflarını gezen Kaymakam Demirer, öğrencilere okulların bir daha kapanması için mutlaka korona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini belirtti. Kaymakam Demirer, "Sevgili öğrencilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemizde ve dünyada koronavirüs var. Bu korona virüsten korunmamız için mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım. Sizler maske ve mesafe kurallarına uyarak derslerinize çalışın. Sizleri devletimizin en yüksek mevkilerinde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun. Okuldan çıkıp evlerinize gider gitmez kesinlikle hiçbir yere temas etmeden ellerimizi yıkayalım sonra oturalım. Eğer okullarımızın kapanmasını bir daha istemiyorsak, mutlaka korona virüs tedbirlerine uymamız lazım" dedi.

Okul müdürü ve öğretmelerle de bir araya gelen Kaymakam Demirer, öğrencilere gereken değerin verilmesini isteyerek, okul binasının eksikliklerini not etti.