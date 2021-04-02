Kaymakam Demirer'den sınavlara hazırlanan öğrencilere ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesini ziyaret ederek, sınavlara hazırlan öğrencilerle sohbet etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ile Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesini ziyaret ederek, Okul Müdürü Gökhan Demir'den bilgiler aldı. İlçenin tek fen lisesini gezen Kaymakam Demirer; okulun gelen durumu, maske, mesafe ve hijyen konularında hassasiyet gösteren okul idarecilerine teşekkür etti.

Kaymakam Demirer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ders çalışan öğrencilerle de bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Demirer, yüz yüze eğitimin önemine değinerek, öğrencilerden maske, mesafe ve hijyen konularına hassasiyet göstermelerini istedi.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler ise okulun genel durumu, pansiyon ve yemek konularında bir eksikliklerinin olmadığı belirterek, okul yönetimine teşekkür ettiler.