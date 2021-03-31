Kaymakam Demirer'den Ziraat Odası Başkanı Kılıç'a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Malazgirt Ziraat Odası'na gelişinde Başkan Tahsin Kılıç tarafından karşılanan Kaymakam Demirer, odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'in ziyaretinden oldukça mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tahsin Kılıç, tarım ve hayvancılığın ilçe ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Oda olarak Malazgirt'te küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişmesine büyük katkılar sağladıklarını dile getiren Başkan Kılıç, “Oda olarak Malazgirt ilçemizde birçok çiftçimize destekleme sağladık. Bu çalışmalarımızda başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın her zaman desteklerini yanımızda gördük. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Kaymakamımızın ziyaretleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Malazgirt'in tarım ve hayvancılık alanında daha da ileriye gitmesi için kaymakamımızın direktifleri bizler için birer emir niteliğindedir. Bizlere yaptığı bu anlamlı ziyaretten ötürü yönetimim, üyelerim ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ise Malazgirt için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söyledi. Oda Başkanı Tahsin Kılıç'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Demirer, tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olacaklarını kaydetti.