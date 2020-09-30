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Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret etti.


Kaymakam İlidi, esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyerek, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını söyledi. Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemine değinen Kaymakam İlidi, esnafa çalışmalarında başarılar diledi.

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