İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam İlidi, yol yapım çalışmalarını inceledi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.


Bulanık Belediyesi Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından kent merkezi genelinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Altyapı, içme suyu ve yağmur suyu nedeniyle bozulan mahalle yollarında yapılan parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet İlidi ve Resul Bulut, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Mehmet İlidi, "Eski kaldırım parke taşları sökülerek yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı düşüyoruz. İlçede şu an en büyük sorun yol olduğunu biliyoruz. Bulanık halkının da sabırlı olmasını istiyoruz. Belediye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Belediyenin imkanlarını ve devletin bütün imkanlarını da Bulanık halkının hizmetine sokacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.