Kaymakam İlidi, yol yapım çalışmalarını inceledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bulanık Belediyesi Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından kent merkezi genelinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Altyapı, içme suyu ve yağmur suyu nedeniyle bozulan mahalle yollarında yapılan parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet İlidi ve Resul Bulut, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Mehmet İlidi, "Eski kaldırım parke taşları sökülerek yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı düşüyoruz. İlçede şu an en büyük sorun yol olduğunu biliyoruz. Bulanık halkının da sabırlı olmasını istiyoruz. Belediye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Belediyenin imkanlarını ve devletin bütün imkanlarını da Bulanık halkının hizmetine sokacağız” dedi.