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Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Bulanık çarşı esnafını ziyaret eden Kaymakam İlidi, "İlçe esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek, küçük işletme sahiplerinin sıkıntılarını dinledik ve çözüm için fikir alışverişinde bulunduk. Bildiğiniz gibi esnafa yönelik düzenlediğimiz ziyaret programımız kapsamında kaymakamlık ve belediye olarak sizlerin yanınızdayız. Sizlerin istek ve önerileri bizim için önemli. Çarşımızda gezmediğimiz esnaf kalmayacak şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. İlçemizde belediye olarak yapılan çalışmaları esnafa anlatarak onların da fikirlerini aldık. Gittiğimiz her esnafta uzun süre kalıp ikramlarını geri çevirmedik. Esnafın sattığı ürünler ve kentin ticari durumu hakkında bilgiler aldık. Daha verimli günler için taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. Ziyaretler esnasında yoğun ilgiyle karşılaştım. Halka hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Esnafımızı sürekli ziyaret ederek sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Esnafımızın da sorunlarını dinleyip çözeceğiz. Bugünde ziyaretlerimizin bir yenisini daha gerçekleştirdik. Her fırsatta Bulanık esnafı ve halkıyla bir araya gelmeye devam edeceğim. İlçenin gelişmesinde esnafın rolü büyük. Bunun için onları dinleyip görüş alışverişinde bulunmayı önemsiyorum" diye konuştu.

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