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Kaymakam İlidi'den korona virüs denetimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi de, kontrollü sosyal hayat için katıldığı denetimlerde gerekli uyarılarda bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yapan İlidi, ilçe genelinde sosyal mesafe kurallarına uymakla beraber vatandaşların maske takma zorunluluklarının bilincinde olduğunu belirtti.


Bulanık ilçesindeki denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan da katıldı.

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