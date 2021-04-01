Kaymakam İlidi'den sanayi esnafına ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam İlidi, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirtti. Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ifade eden İlidi, buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Esnafın ilçe için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan İlidi, esnafın her türlü sorunlarında onlara destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Kaymakam Mehmet İlidi, "Bileğinin hakkı, alın teri ve el emeği ile geçimini temin eden sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımız ile sadece sanayi konusunda değil, ilçemizi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızı mutlu görmek bizleri de mutlu etti” dedi.

Sanayi sitesi esnafı da, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam İlidi'ye teşekkür etti.