Kaymakam Kaçmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Kaçmaz, mahalle muhtarlarıyla kaymakamlık makamında bir araya geldi. Belediye kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyen Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. İlçemizin çeşitli mahallelerinde yapılması gereken konular hususunda muhtarlarımızdan bilgi aldık. Mahallelerimizde belediye olarak yapabilecek hususlardaki eksiklikleri gidermek ve kış mevsimi olduğu için gerekli tedbirleri almamız konusunda muhtarlarımızı bilgilendirdik. İlçemizi daha rahat ve yaşanılabilir bir duruma getirmemiz konusunda muhtarlarımızın daha iyi çalışmaları için gerekli tedbirleri almaları için uyarılarda bulunduk. Özellikle mahallelerde yol, su, çöp ve diğer hususlarda muhtarlarımızın duyarlı davranmaları konusunda kendilerine yardımcı olacağımızı bildirdik” dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar ise, toplantının ilçe açısında önemli olduğunu ve Başkan Vekili Kaçmaz'ın kendileriyle toplantı yapmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

Toplantı karşılıklı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.