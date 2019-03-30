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Kaymakam Kaçmaz Varto belediyesine veda etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erkan Kaçmaz, 31 Mart 2019 Pazar günü görev süresi sona erecek olan görevi dolayısıyla belediye çalışanları ile bir araya gelerek veda etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erkan Kaçmaz, 31 Mart 2019 Pazar günü görev süresi sona erecek olan görevi dolayısıyla belediye çalışanları ile bir araya gelerek veda etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'un Varto ilçesi Belediyesi Başkanlığına Kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan Kaçmaz, görev yaptığı süresinin 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerinden dolayı dolmasının üzerine Varto Belediyesi encümen toplantı salonunda çalışanlarla bir araya geldi. Görev süresinin dolması nedeniyle Varto Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağını söyleyerek çalışanlardan helallik istedi.


Yaklaşık 6 aydır Varto ilçesine atandığını ve Belediye Başkanı vekilliğini yaptığını söyleyen Kaymakam Erkan Kaçmaz, ”Belediye başkanlığı görevim süresinde işimiz gereği sizlerle birlikte çalıştık. Elimizden olmayarak vermiş olduğum bir rahatsızlık ta olabilir. Ben sizlerden memnun bir şekilde ayrılıyorum. İnşallah sizde benden memnunsunuz. Bundan sonraki çalışmalarınızdan başarılar dilerim. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizde hakkınızı helal edin” dedi.


Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, belediye binası önünde belediye çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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