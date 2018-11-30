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Kaymakam Kaçmaz ve Komutan Baykal'dan taziye ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bülent Baykal, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bülent Baykal, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Acarkent köyünde ikamet ederken hayatını kaybeden Kamer Baba (82) adlı vatandaşın yakınları ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz ve Albay Baykal, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.


Taziye ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve komutanlar da katıldı.

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