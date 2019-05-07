Kaymakam Kaçmaz'dan ‘borç' açıklaması

Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, belediyeyi görevlendirme olarak devraldıkları dönemde, bir önceki yönetimin 5 milyon 246 bin 931 TL borç bıraktığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Kaçmaz, Varto halkına hizmet etme şerefine nail oldukları 2 yıllık süreçte, halka hizmet getirilmiş ve ileriye dönük projeler hazırlandığını kaydetti. Erkan Kaçmaz, “Belediyeyi görevlendirme olarak devraldığımız dönemde, bir önceki yönetimin 5.246.931,34 TL borç bıraktığı tespit edilmiş, bu borçların 2.749.401,77 TL'si ödenmiştir. Kalan borçların ödenmesi için de kaynak oluşturulmuştur. Varto halkına belediyecilik anlamında hizmete başladığımız dönemden itibaren yapılan çocuk parkları, spor salonu, parklara yapılan kamelyalar, kıl çadır yapımı, araç alımları, cem evine yapılan et kesim yeri ve mutfak onarımı, sıcak asfalt kaplama yol yapımı, kilitli beton taşından parke yapımı, stabilize yolların açılması, kesimhane yapılması, 6 adet çok amaçlı semt sahası yapılması, alt yapı çalışmaları için malzeme alımı gibi birçok hizmet sadece halka hizmet için halkın huzuru Varto'nun gelişmesi için yapılmıştır. Yaptığımız tüm çalışmaların maliyeti 8.335.539,70 TL'dir. Bu kadar yüksek maliyetli hizmet yapmamıza rağmen bizden önceki dönemden kalan borçlar da ödenmiş, ayrıca yeni yönetime ödenemeyecek borç bırakılmamıştır. Bu borçlar ise önceki dönemlerin yansıması olup ayrıca görev dönemimizde gayretlerimizle yarısından fazlasını ödediğimiz borçlardır. Bundan sonra kalan borçlar yapılacak hizmetleri engelleyici borçlar değildir. Belediyenin 11 bin 753 metrekare arazisi belediyeye kaynak oluşturmak için usulünce ve ihale yoluyla değerinde satılmış ve elde edilen gelir Varto halkına hizmet için kullanılmıştır. Görev aldığımız günden itibaren önemli gün ve haftalar halkın da katılımıyla coşkuyla kutlanmış, yapılan harcamalar halk için halka hizmet için yapılmıştır. Görevlendirme yapıldığımız dönemde diğer kurum kuruluşlarla karşılıklı iyi ilişkiler içinde görev yapılmış, yardım içinde Varto'yu geliştirebilmek ve güzelleştirmek için çalışılmıştır. Belediye Kanununa istinaden yine halkın hizmetinde kullanılmak üzere ilgili kurumların talepleri doğrultusunda 2 adet kar motoru İlçe Jandarma Komutanlığına, 1 adet otobüs Mili Eğitim Müdürlüğüne, 1 adet pikap kaymakamlığa devredilmiş, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen otobüs ihtiyaç kalmadığı için belediyeye geri iade edilmiştir. Belediyemizin iş hanında atıl durumda bulunan, ihaleye çıkarıldığında herhangi bir talep görmeyen yerler ilçe halkının hizmetinde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gençlik Merkezi olarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aile destek merkezi (ADEM) olarak yine Varto halkının hizmetinde kullanılmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmiştir. Görevlendirme yapıldığımız dönemde yapılan tüm hizmetler mevzuat ve kanunlara uygun yasal çerçevede gerçekleştirilmiştir. Tüm hizmetler halkın huzuru ve refah seviyesini yükseltmek için Varto'yu güzelleştirmek için yapılmıştır. Varto halkı kendi oylarıyla seçtiği yerel yönetimden bahane değil hizmet beklemektedir. Belediye başkanlığı makamı çözüm, icraat ve hizmet makamıdır. Görev yaptığımız dönemde sorunlara çözüm üretilmesi, icraat ve halka hizmet adına hareket edilmiştir” dedi.