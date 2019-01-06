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Kaymakam Kaçmaz'dan jandarmaya ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile birlikte Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Burada ilk önce birimleri gezen Kaymakam Kaçmaz, daha sonra askerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

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