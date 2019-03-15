Kaymakam Kaçmaz'dan karla mücadele ekiplerine teşekkür

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, kış aylarında zorlu bir şekilde karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan ile ilçede karla mücadele çalışmalarında etkili bir şekilde faaliyet gösteren ve kış aylarında yolların sürekli olarak açık kalmasını sağlayan Karayolları Şube Müdürü Abdullah Sapak ve İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Halis Özdil'i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kaçmaz, “Varto ilçemizde etkili olan kar yağışının ardında karayollarımızda ve ilçe özel idaresi şantiye şefliğinde çalışmakta olan elemanlarımız, gece gündüz demeden her kar yağdığından özellikle Muş ile Varto ilçemiz yolunu ve Varto ile Hınıs ve Varto ile Karlıova yollarımızın açık tutulması yönünde karayolları şube şefliğimiz ile yine 99 köy ve 50 mezramızın ilçe ile bağlantılarının sürekli olarak açık tutulması hususunda ilçe özel idaresi şantiye şefliğindeki çalışanlarımız özverili bir şekilde çalışarak köylerimizin ilçe ile bağlantılarını sürekli olarak açık tuttular. Bu nedenden dolayı bizde çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının daha da iyi olması için kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu husustaki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettik” dedi.