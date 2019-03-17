Kaymakam Kaçmaz'dan Kur'an kursuna ziyaret

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Ölçekli köyünde bulunan Kur'an kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan 110 haneli ve 800 nüfuslu Ölçekli köyündeki yatılı Kur'an kursunu ziyaret etti. Köy muhtarı Şemsettin Oruç ve imam Faysal Taş tarafından karşılandıktan sonra bilgilendirilen Kaymakam Kaçmaz. “Ölçekli köyünde, köylülerimizin desteği ile kurulan Kur'an kursumuzdaki 20'ye yakın kursiyerimizle bir araya geldik. Onların sorunlarının olup olmadığını dinledik. Daha sonrasında aynı köyümüzde Kore gazimiz olan İbrahim Aydemir'in eşi Mariya Aydemir'in vefatından dolayı ailesine taziye ziyaretinde bulunduk” dedi

Erzurum'un Tekman ilçesinden geldiğini söyleyen imam adayı Abdulmelik Kılıç ise, “Varto Kaymakamı bizleri ziyaret etti. İmamımız Faysal Taş bize burada eğitimlerimizi Arapça olarak vermektedir. Ekstradan da açık öğretimden eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitim süremizin sonunda arkadaşlarımız resmi sınavlara girerek, kazandıklarında göreve atanıyorlar. Köylülerimizin bizlere katkıları çoktur. Bizlere sahip çıkmaktadırlar. Bizi ziyarete gelen kaymakamımıza ve binbaşımıza arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaymakam Kaçmaz ve beraberindekiler, Kur'an kursuna yaptığı ziyaretin ardında Ölçekli köyünde Kore gazisi olan İbrahim Aydemir'in eşi olan Mariya Aydemir'in vefat etmesi nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kaçmaz, taziye çıkısı bekleyen vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yanına gelen çocuklara oyuncak dağıttı.