İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaçmaz'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Kültür Evini ziyaret etti.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Kültür Evini ziyaret etti.


Kaymakam Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ve Cem Kültür Evi Dedesi Hasan Ballı'yı ziyaret etti. Kaymakam Kaçmaz, uzun zamandır devam eden birlikteliğin ve güzelliğin devam edeceğini vurgulayarak, “Birlik, beraberlik ve hoşgörünün ön plana çıktığı güzel aylarda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Cem evimiz ile ilgili sorunları dinledik. Allah bu ayda tutulan oruçları kabul etsin" dedi.


Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ve Cem Evi Dedesi Hasan Ballı ise, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kaçmaz'a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.