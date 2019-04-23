Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kaymakam koltuğuna oturan Helin Altın isimli öğrenci, belediye başkanı olan babasını arayıp tebrik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Malazgirt 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk İlkokulu Öğretmenlerinden Zehra Karadağ yaptı. Halkoyunları ve anasınıfı öğrencilerinin sahnelendiği gösterilerle devam eden kutlamalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Malazgirt'te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle Malazgirt 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanındaki program sona erdi.

“Kaymakam koltuğuna oturdu, yeni seçilen belediye başkanı babasını arayıp tebrik etti”

Malazgirt Kent Meydanındaki törenin ardından Atatürk İlkokulu öğrencileri İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Emre Yalçın kaymakamlık koltuğunu 25 yıl sonra Belediyeyi kazanan AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın kızı 9 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Helin Altın'a teslim etti. Kaymakamlık koltuğuna oturan Helin Altın, misafirlerine çay ikram ettikten sonra yeni seçilen ve babası olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı telefonda arayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile kendilerini ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladı.