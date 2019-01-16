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Kaymakam Uzan, başarılı takımları kabul etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında başarı gösteren takımları makamında kabul etti.


Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında ortaklaşa düzenlenen ve 22 kurumun katıldığı voleybol turnuvasında, Karaağıl İlk ve Ortaokulu birinci, Rüstemgedik 700. Yıl İlk ve Ortaokulu ikinci ve Balotu İlk ve Ortaokulu ise üçüncü olmuştu. Kaymakam Uzan, makamında ağırladığı öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek, bu tarz sporsal faaliyetlerin ilçe için gerekliliğine vurgu yaparak, başarılarından dolayı takımlara madalya ve kupa hediye etti.

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