Kaymakam Uzan: “Belediyeye fatura kesilmiş ama ortada hizmet yok”

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, iki yıl önce Şehitlik Mahallesi'nde terör örgütü yandaşlarının hendekler kazıp vatandaşları rahatsız ettiğini belirterek, “Şimdi biz devlet olarak göreve geldiğimiz günden beri halk hizmetlerden konuşuyor” dedi.

Şehitlik Mahallesi'ndeki taziye evinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Uzan, yapılan çalışmaları anlattı. Yapılan hizmetlerin her zaman halk odaklı olması gerektiğini ifade eden Uzan, “İki yıl önce Şehitlik Mahallesi'nde terör örgütü yandaşları hendekler kazıp vatandaşları rahatsız ediyorlardı. Şimdi biz devlet olarak göreve geldiğimiz günden beri halk hizmetlerden konuşuyor. O zaman gelen bütçe ne ise şimdi de odur. Belediye bütçesi dışında hiçbir kaynaktan yardım almadık. Şöyle bir algı var milletin içinde. Dışarıdan belediyeye sanki sürekli bir kaynak akışı varmış gibi, böyle bir şey yok. Bulanık'ta 26 bin 800 insan yaşıyor. Bunun istihkakı kişi başı İller Bankasından gönderilen pay dışından hiçbir yerden bir kaynak almıyoruz. Tamamen özbeöz sizin için gönderilen, daha dün de gönderiliyordu o para bu gün de gönderiliyor. Dün çarçur edildi. Biz hizmet ediyoruz. Farkımız bu. Terör örgütü yandaşları neden bu propagandayı yapıyorlar? Diyorlar ki ‘o zaman para gönderilmiyordu. O yüzden hizmet etmiyorduk.' Hiç alakası yok. O zaman da bu parayı gönderiyorlardı. Şimdi de bu parayı gönderiyorlar. Ama sen kullanmasını bilirsen, vatandaşa hizmet olarak dönüştürebilirsin. Eski hesaplara bakıyoruz. Belediyeye fatura kesilmiş ama ortada hizmet yok. Yakıt alınmış ama nerede kullanılmış belli değil. Ama ben size kuruşuna kadar hesap vermeye hazırım. Yeşil alanı binaya çevirmişler. Arkadaşlar, eskiden hesap veren yoktu. Sizden tek isteğim, hesap sorun" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise, hizmetlerinden dolayı Uzan'a teşekkür ederek, isteklerini dile getirdi.