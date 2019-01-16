Kaymakam Uzan, din görevlileri ile bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçede görev yapan imamlar ve Kur'an kursu hocalarıyla bir araya geldi.

Bulanık Belediyesinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Bulanık Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan tarafından bir sunum yapıldı. Kaymakam Uzan, "Toplumun gelişmesinde sizlerin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çocuklarımız başta olmak üzere, gerekli dini ilimlerin aktarılmasını ve bu konuda insanlarımızın daha iyi şekillenmesini istiyoruz. Biliyoruz ki ahlaki güzelliğin ve doğru İslam ile şekillenen toplumların var olması, dinimizi gereği gibi yaşamamızın bizler için önemli bir hususu vardı. Hep birlikte çalışarak ilçe vatandaşlarımıza dokunup; terör, uyuşturucu, alkol gibi olumsuz koşulların önüne geçeceğiz. Sizler kendi iş alanlarınızda eğittiğiniz her insandan sorumlusunuz. Bu yüzden mesleki vazifemiz neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. Vatanımız için hepimizin belirli bir sorumluluğu var. Bunun bilincinde olmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Devletin temsilcileri olarak elimizden gelen her türlü fiziki koşulu yerine getirmeye çalışıyoruz. Aslında önemli olan sizlerin bunların içini donanımlı bir şekilde doldurmanız. Hiçbir hocamızın terörün propagandası haline gelmesini istemiyoruz. Milletimizin derdi ile dertlenmek lazım. Yaşadığımız coğrafya bizlerin kaderi, bu yüzden elimizden gelen en iyi gayreti gösterelim” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Murat Karanci ise, Kaymakam Uzan'a teşekkür ederek, hediye takdim etti.