Kaymakam Uzan, muhtarlarla bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, muhtarlarla bir araya geldi.

Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, 4541 sayılı Kanunun muhtarlara yüklediği sorumluluklar anlatıldı. Daha sonra muhtarlara başarı dileğinde bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, muhtarların önemli görevler ifa edeceklerini anlattı. Kaymakam Uzan, “İdeolojinizi bir kenara bırakın. Devlettin muhtarı olduğunuzu unutmayın. Siz atanmış değilsiniz seçilmişsiniz. Dolaysıyla halka hizmet edeceksiniz. Emniyet ile ilişkiniz iyi olacaktır. Her konuda jandarmamızla veya emniyet mensubumuzla irtibatlı olun. Her zaman devletle ilişkili olun. Her zaman doğru olun, doğruyu her yerde her zaman yüzünüze söyleyeceğiz. Onun için birbirimize dürüst olalım. Bir muhtar daima örnek olmalıdır. Muhtarlık görevi kamu hizmetleri için önemli bir mercidir. Bu nedenle, mahallelerimizde kamu hizmetlerine yönelik talep ve sorunların giderilmesinde, etkin ve verimli kamu hizmeti sunumunda muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Muhtarlarımız kamu kuruluşları ile kuracakları yakın irtibat ile başarılı hizmetlere vesile olunacaktır. Tüm mahalle muhtarlarımıza yürütecekleri çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ile bazı daire müdürleri de katıldı.