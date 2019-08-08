Kaymakam Uzan: “O dağa kaçırılan çocukların ayakkabı ve elbiseleri belediyeden getirilmiştir”

Hacı Arslan Uzan, dağa kaçırılan çocukların ayakkabı ve elbiselerinin belediyeden getirildiğini belirterek, “Belediyenin görevi bu mu? Belediye vatandaşa hizmet edeceği yerde çocukların dağa çıkarılmasında aracılık yapıyor” dedi.

Bulanık İlçe Halk Kütüphanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen ‘2019 Yılı Ağustos Ayı Güvenlik Toplantısı'na Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın yanı sıra Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, STK temsilciler ve muhtarlar katıldı. Güvenlikten taviz vermeyeceklerini belirten Uzan, "Biz burada huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Haraç kesen biz değiliz. Özerklik açıklaması yapan biz değiliz. Festival adı altında etkinlikler düzenleyip çocuklarınızı dağa kaçıran biz değiliz. Herkes ağız birliği yapmış gibi devleti eleştiriyor. Elinizi vicdanınıza koyun biraz da örgütü eleştirin. Örgüt size bu coğrafyada kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi. O dağa kaçırılan çocukların ayakkabı ve elbiseleri belediyeden getirilmiştir. Belediyenin görevi bu mu? Belediye vatandaşa hizmet edeceği yerde çocukların dağa çıkarılmasında aracılık yapıyor. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Terörle topyekun mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

“Belediyeyi dışarıdan yönetenler var”

Vatandaşların belediyeden hesap sorması gerektiğini belirten Uzan, şöyle konuştu:

"Belediyenin kasasından iki defa para çalındı. Belediyenin içinden engelli bir vatandaşımızı ikinci kattan aşağı attılar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Belediyeyi dışarıdan yönetenler var. Devlet olarak bunlardan haberimiz var. Bunları kimse dile getirmiyor. Biz belediyede görevdeyken herkes gelip yakamıza yapışıyordu. Ama şimdi kimse sesini çıkarmıyor. Belediyeden hizmet talep etmek sizin hakkınız. Gidip yakalarına yapışacaksınız. Vermedikleri hizmetin hesabını sormak sizin hakkınız."

Traktör römorklarına reflektör takma uygulaması başlattıklarını ifade eden Uzan, beldelerdeki metruk bina sorununa da değindi. Uzan, "Beldelerimizdeki metruk binaların yıkılması gerekir. Belde belediye başkanlarının kendi beldelerinde bulunan metruk binaları bir an önce yıkması lazım. İçişleri Bakanlığımızın bu konuda talimatı var. Metruk binalar madde bağımlıların mekanı haline geliyor" dedi.