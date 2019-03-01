Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindeki Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Milli Eğitim Şube Müdürü Derya Şirin ile Said Nursi Anadolu Lisesinin pansiyonunda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından pansiyonda kalan kız öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Uzan, "Sevgili gençler, ideallerinize odaklanarak kaderinize yön veren sizlersiniz. Birkaç meslek dalını hedef olarak belirleyip çalışmalarınızı o yönde yapmalısınız. Televizyon ve sosyal medyadan biraz uzak kalırsanız, hedefinize kesinlikle ulaşacağınızı inanıyorum. İmkansızlıklara rağmen çok çalışmanız gerek. Pansiyonlu okullarda eğitim gören öğrencilerimiz, gündüz okuyan öğrencilerimize nazaran daha çok şanslılar. Çünkü pansiyonda ders çalışma fırsatları daha fazladır. Sizler bizim devletimiz ve milletimiz için ümit bağladığımız yarınlarımızsınız. Gelecek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Okul idarecilerinden ve pansiyon yöneticilerinden bilgi alan Uzan, öğrencilerle pansiyonda yemek yedi. Yemek esnasın öğrencilerle sohbet eden Uzan, kız öğrencilerinin istek ve taleplerini de dinledi.