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Kaymakam Uzan, öğrencilerle masa tensisi oynadı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vali Selahattin Hatipoğlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle masa tenisi oynadı.


Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, ilçedeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Uzan, öğrencilerle masa tenisi oynayıp sohbet etti. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Uzan, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu ve geleceğin umutları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını söyledi. Kaymakam Uzan, zamanın önemine vurgu yaparak, planlı ve çok çalışma konusunda da tavsiyelerde bulundu.

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