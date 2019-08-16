Kaymakam Uzan, pazar çantası dağıttı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.

1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşetlerde başlayan ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla Merkez Camii çıkışında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, artık bez çanta kullanılmasını istedi. Kaymakam Uzan, "Poşetsiz, naylonsuz güzel bir Türkiye, güzel bir Bulanık için bez çanta yaptırdık. Hem esnafımıza hem pazardan alışveriş yapan insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz” dedi.

Kaymakam Uzan, daha sonra vatandaşlara bez Pazar çantası dağıttı.