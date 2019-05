Kaymakam Uzan'dan dar gelirli ailelere gıda paketi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince tespit edilen muhtaç ailelere, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan tarafından gıda paketi dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan; ev ev, kapı kapı dolaşarak tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz ile birlikte İnönü Mahallesi'nde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere yardım paketi dağıtan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, devletin şefkatini ihtiyaç sahiplerine göstermeye devam ediyor. Gittiği her yerde çocuklara oyuncak da dağıtan Kaymakam Uzan, SYDV tarafından merkez ve köylerde tespit edilen dar gelirli ailelere Ramazan ayı boyuncu gıda desteğinde bulunacaklarını ifade ederek, “Bugün de ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve onlarla beraber Ramazan'ı yaşamaya çalıştık. Çok güzel bir Ramazan ayı geçiyor. İlçemize de bereketi ile geldi, bereketi ile devam ediyor” dedi.

Devlet olarak ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının var olduğunu ifade eden Kaymakam Uzan, “Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yardımlaşma kültürünü Müslümanlık gereği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz, sosyal devletin gereği olarak üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor. Sizlerinde her zaman devletimizin yanında olmanızı isteriz. Sonuçta devletimiz sizin huzurunuz, güveniniz, asayişiniz için burada ve üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor. Sizlerden devletimizin yanında durun, sizlerden onu isteriz. Devlet sadece bir gün değil her zaman yanınızdadır” diye konuştu.

Ramazan'ın dolu dolu yaşanması gerektiğini hatırlatan Kaymakam Uzan, “Ramazan dolayısıyla vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi, fakir ve zaruriyet içerisinde olan vatandaşlarımıza gıda paketi dağıtıyoruz. Söz konusu ailemiz onlardan birisi ve 6 çocukları var. Eşi Diyarbakır'da çalışıyor. Her ay çocuğun biri hastaneye götüren bir ailemiz. Her ay düzenli yardımda bulunuyoruz. Bu günde kendilerine Ramazan ayı dolaysıyla paket getirdik. Bu aile gibi 246 ailemize, yardımda bulunmuş olacağız. Devlet bu coğrafyada huzurun teminatıdır. Bu coğrafyada çok büyük acılar yaşandı. Allah'a çok şükür devletimiz bu olayları terörize etmiş durumdadır. Devletimiz sayesinde herkes sokağa rahat çıkıp geziyor. Devlet her zaman yardımını ve üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Devlet olarak evinizi yapıyoruz. ‘Hoş geldin bebek' projesi ile yeni doğum yapan ailelerimize yardım ediyoruz" dedi.