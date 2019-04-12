Kaymakam Yalçın, emniyet mensuplarına yemek verdi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “10 Nisan Polis Haftası” münasebetiyle ilçede görev yapan emniyet mensuplarına verildiği yemekte ilçe protokolü bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde verilen yemeğe, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve emniyet mensupları katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Yalçın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapan emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar dileyerek polis haftasını kutladı. Kaymakam Yalçın, ”Emniyet mensuplarımızın ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ne kadar fedakârca çalıştıklarını çok iyi biliyorum. İlçemizde görev yapan tüm emniyet personelimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yemek sonrası İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen, emniyet personellerine yönelik düzenlenen yemek, hoş sohbet ortamında sona erdi.