İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaymakam Yalçın, emniyet mensuplarına yemek verdi

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “10 Nisan Polis Haftası” münasebetiyle ilçede görev yapan emniyet mensuplarına verildiği yemekte ilçe protokolü bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “10 Nisan Polis Haftası” münasebetiyle ilçede görev yapan emniyet mensuplarına verildiği yemekte ilçe protokolü bir araya geldi.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde verilen yemeğe, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve emniyet mensupları katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Yalçın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapan emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar dileyerek polis haftasını kutladı. Kaymakam Yalçın, ”Emniyet mensuplarımızın ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ne kadar fedakârca çalıştıklarını çok iyi biliyorum. İlçemizde görev yapan tüm emniyet personelimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Yemek sonrası İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti.


Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen, emniyet personellerine yönelik düzenlenen yemek, hoş sohbet ortamında sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.