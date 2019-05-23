Kaymakam Yalçın, muhtarlarla iftarda buluştu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, iftar yemeğinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İftar programı öncesi Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda muhtarlarla toplantı yapan Kaymakam Emre Yalçın, muhtarlardan köylerle ilgili sorunları dinledi, talepleri aldı. Yıl içerisinde köylerde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantının ardından muhtarlar için Malazgirt Öğretmenevinde iftar yemeği verildi.

Ramazan ayının maneviyatının yaşatılması ve muhtarlarla dayanışmayı kuvvetlendirmek için geleneksel olarak her yıl yapılan iftar yemeğine ilçe merkezi ve köylerindeki tüm muhtarlar katıldı. Kaymakam Emre Yalçın, iftar yemeğine icabet eden tüm muhtarlara teşekkür ederek, iftar yemeğinin muhtarlarla kurumların arasında koordinasyon sağlanmasında faydası olduğunu söyledi. Kaymakam Yalçın, “Muhtarlarımız bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz, bizlerde devletimizin imkânlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz. Siz değerli muhtarlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile muhtarlar katıldı.