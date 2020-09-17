Kaymakam Yalçın'dan EBA destek noktasına ziyaret

Muş'un Malazgirt ilçesinde evlerinde internet imkanı olmayan öğrenciler, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinde oluşturulan EBA destek noktasından yararlanıyor.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinde kurulan EBA destek noktasını ziyaret ederek, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'dan bilgi aldı. Malazgirt Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Fen Lisesinde Konuyla ilgili açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın,etti. Evlerinde internet imkânı olmayan öğrenciler için EBA destek noktalarının hizmete sunulduğunu ifade eden Kaymakam Yalçın, "İlçemizde birçok bölgede EBA noktaları kurduk. Çünkü her çocuk bazen kendi evinden internete bağlanamıyor. Şu an 2 tane mobil destek araçlara düzenleme yaptık. İnternet sistemi üzerinden gidecekler, çocuklara bu imkanı okul bahçesinde ya da okul içerisinde bu taşınır tabletler marifetiyle yapacaklar. Bu başarılı çalışmadan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, EBA destek noktalarını yaygınlaştırmaya çalışan değerli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımıza tekrar zihin açıklığı diliyorum" dedi.