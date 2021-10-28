Kaymakamı Demirer, YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12'inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

Kaymakam Demirer, Malazgirt Süphan Anadolu Lisesindeki YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine hem sayısal hem de sözel kaynak kitaplarını dağıtarak, son altı aylarında çok çalışmaları gerektiğini belirti. Sınavın öğrenciler için önemine değinen Kaymakam Demirer, eğitime desteğin kendilerinin en önemli görevi olduğunu belirtti. Her zaman öğrencilerin yanlarında olacaklarını aktaran Demirer, " Sizler bizim geleceğimizsiniz, yıllar önce bizler de bu sıralarda oturduk. bende sizler gibi sayısal sınıfında ve sizler gibi pansiyonlu bir okulda okudum. Sizler çok şanslısınız. Pansiyonlu okullarımızda etüt sınıfları var. O sınıflarda derslerinize daha fazla çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey derslerinize çalışmak. Sizler yeter ki derslerinize çalışın bizler size her zaman kaynak kitap konusunda yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın da katılımıyla kaynak kitaplar YKS'ye hazırlanan öğrencilere dağıtıldı.